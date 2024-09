Unc, crescono le spese in high-tech ed elettrodomestici

Finita l'estate cresce la voglia di spesa dei piemontesi. Lo rivela un'analisi dell'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori.

Tra i beni più acquistati in crescita, "nonostante la media generale della spesa si attesti su livelli inferiori rispetto al biennio 2022-2023 - prosegue Patrizia Polliotto - figurano i monopattini elettrici (+ 67%) e le e-bike (+30%). In aumento anche il numero di motoveicoli (+ 22,7%), in diminuzione le autovetture (-2%). Crescono anche gli elettrodomestici (+18%), ma è soprattutto il settore high-tech a farla da padrone con i tablet in testa alla classifica (+24%), i personal computer (+11,8%), tv (+ 9,2%) e telefonia (+8,3%). Segnale positivo - aggiunge Patrizia Polliotto - anche per gli investimenti in ristrutturazioni e acquisto di nuova mobilia, che registrano rispettivamente un 15% e un 5,8% in più se confrontati con i valori della prima parte dell'anno in corso".

Cala invece il risparmio, causa erosione dello stesso per via dell'inflazione, con una media di 7 famiglie su dieci che fatica ad accantonare parte del denaro guadagnato".



