Piccoli chimici premiati da Federchimica

Sono 19 i premi assegnati da Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, ai migliori tra 220 lavori realizzati dai ragazzi e dalle ragazze di Scuola Secondaria di Primo grado di tutta Italia. La cerimonia si è tenuta al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre le scuole piemontesi sul podio: l'Istituto comprensivo Manzoni di Torino, l' Istituto Immacolata Salesiane di Don Bosco a Novara e la scuola Martiri della Libertà di Quarona in provincia di Vercelli.

Questa edizione ha coinvolto oltre 5.000 studenti in tutta Italia, che hanno descritto in modo creativo - con un video, un racconto, un articolo - le conquiste tecnologiche e scientifiche che hanno migliorato il nostro mondo, con particolare riferimento al ruolo fondamentale della chimica per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA