Picchiano un coetaneo, daspo urbano a 4 giovani nel Torinese

I carabinieri di Cuorgnè hanno richiesto e ottenuto dal questore di Torino l'emissione di quattro provvedimenti di daspo urbano nei confronti di altrettanti ventenni residenti in città. Il provvedimento è scaturito da un episodio verificatosi alcuni mesi fa, durante il quale i destinatari della misura, già in passato segnalati all'autorità giudiziaria per fatti analoghi, vicino a un esercizio pubblico del centro storico di Cuorgnè, hanno malmenato un coetaneo, procurandogli lesioni guaribili in una decina di giorni.

I militari dell'Arma hanno ottenuto e notificato la misura di prevenzione che costringerà i destinatari, per il periodo di due anni, a rimanere lontano dai locali pubblici nel centro storico del paese e a non stazionare nelle vicinanze.



