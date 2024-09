Juventus, Mbangula rinnova il contratto fino al 2028

Samuel Mbangula ha firmato un nuovo contratto con la Juventus. "Il calciatore belga ha sottoscritto un accordo che lo legherà alla squadra bianconera fino al 30 giugno 2028" fa sapere il club in una nota ufficiale.

Arrivato sotto la Mole quattro anni fa, il classe 2004 è stato promosso in prima squadra in estate dal nuovo tecnico Thiago Motta e ha segnato il primo gol in serie A proprio all'esordio, lo scorso 19 agosto contro il Como.

"E ora è pronto ad affrontare tante nuove sfide, sempre in bianconero: congratulazioni, Samuel" gli auguri della Juve al giovane talento nato in Belgio.



