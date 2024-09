Discriminazionario contro le discriminazioni nella formazione

Si chiama "Discriminazionario - Mi informo e non discrimino" ed è una guida al contrasto delle discriminazioni nel mondo della formazione, realizzata da Città metropolitana di Torino in collaborazione con Ires Piemonte, a quattro mani con i ragazzi e le ragazze che hanno frequentato corsi di formazione professionale all'Engim, all'Enaip, a Casa di carità arti e mestieri, ovvero in agenzie formative impegnate nell'attività di contrasto alle discriminazioni, che hanno scelto di aderire alla Rete regionale contro le discriminazioni, diventando veri e propri Punti informativi.

"Un modo per stringere ancora di più la collaborazione con Città metropolitana di Torino, che è Nodo contro le discriminazioni" ha sottolineato la consigliera delegata alle politiche di parità, Rossana Schillaci, intervenendo insieme al vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo alla presentazione della guida.

La prima parte della guida esplora i processi sociali e psicologici che determinano il nascere di pensieri e comportamenti discriminatori; la seconda parte è dedicata alla normativa per il contrasto delle discriminazioni; l'ultima parte fornisce una panoramica sui servizi presenti nel territorio regionale e sulle attività svolte, per poter orientare chi riferisce di avere vissuto o assistito ad episodi discriminatori, oppure per poterli raccontare in prima persona.

Durante il percorso per realizzare la guida, i ragazzi che hanno frequentato i corsi formative hanno anche realizzato un video, intitolato "Il posto giusto".



