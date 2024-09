Concorso d'eleganza Festival Car a Revigliasco Torinese

Manca meno di una settimana al via della terza edizione del Concorso d'Eleganza Festival Car, evento riconosciuto a livello internazionale dalla Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), che si terrà il 29 settembre a Revigliasco Torinese.

La kermesse, nata nel 2022 da un'idea di Federico Ferrero e del team di Autoappassionati.it, si tiene ogni anno a Revigliasco Torinese, con un format unico nel panorama dei Concorsi d'Eleganza. L'intero paese, infatti, viene preparato a festa, con le auto partecipanti che vengono esposte lungo tutto il borgo interamente pedonalizzato, in modo che, passeggiando da piazza Sagna a piazza Beria si possano ammirare tutti i magnifici pezzi che hanno scritto pagine di storia dell'automobile. Tante le eccellenze coinvolte nella manifestazione, a partire dalla locandina disegnata da Ugo Nespolo, opera che vede protagonista la Maserati 200S, ispirata al modello presente proprio nella collezione di vetture di Alfredo Stola, con lo scopo di celebrare i 110 anni del Marchio del Tridente. In abbinamento alla locandina spicca anche la nuova brand identity del Festival Car 2024, pensata e realizzata con la collaborazione di Italdesign ed Erre Company. Gli organizzatori del Festival Car si sono rivolti a Italdesign per ideare un logotipo evocativo ispirato al futurismo, in grado di catturare l'anima della fervente attitudine verso il futuro e l'innovazione di quell'epoca, riproponendola in forma attualizzata per il Festival Car 2024. A cavallo tra gli anni '20 e '30 del Novecento, il mondo dell'automobile era in fermento. Quest'anno, una categoria speciale sarà dedicata al Maserati Tribute, dando spazio a tutti coloro che parteciperanno con le vetture della Casa modenese, per celebrare ulteriormente l'anniversario dei 110 anni dalla fondazione del marchi.



