Cartier e Van Cleef & Arpels in asta da Bolaffi a Torino

Gioielli dei marchi più rinomati, tra cui Cartier e Van Cleef & Arpels, pietre di colore e perle naturali sono tra le rarità protagoniste dell'asta dei gioielli organizzata da Aste Bolaffi l'1 ottobre in Sala Bolaffi a Torino e il 2 ottobre in modalità internet live sul sito della casa d'aste. L'asta sarà preceduta dall'esposizione, aperta al pubblico a partire da domai, venerdì 27 settembre in Sala Bolaffi.

Tra i top lot del catalogo, composto da oltre 680 lotti, spiccano un paio di orecchini pendenti in perle naturali e diamanti (lotto 271, 50mila euro), un girocollo sempre in perle naturali (lotto 198, base 35mila euro), un anello con smeraldo taglio rettangolare di 2,79 carati contornato da diamanti di Van Cleef & Arpels (lotto 274, base 38mila euro), e un altro con smeraldo taglio quadrato di 2,75 carati e diamanti del gioielliere milanese Romolo Grassi (lotto 273, base 22mila euro), oltre a un paio di orecchini a cascata con smeraldi e diamanti (lotto 272, base 12mila euro).

C'è inoltre un bracciale in diamanti Lacloche-Paris degli anni Venti (lotto 269, base 20mila euro), un orologio e una spilla in diamanti degli anni Trenta di Cartier (lotti 268, 270, basi 9mila e 7.500 euro). Cartier è presente inoltre con una spilla in oro degli anni Cinquanta, raffigurante un bocciolo di rosa ornato da una coccinella in smalto (lotto 212, base 3mila euro). Si aggiunge una raccolta di oreficeria popolare dell'Ottocento (lotti 116-133) e gioielli degli anni Settanta, tra cui alcuni di Codognato, Buccellati e Pomellato.



