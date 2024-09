Cambiano, la casa di riposo Vincenzo Mosso di investe nel green

La casa di riposo Vincenzo Mosso che conta 69 ospiti, si apre alla comunità di Cambiano (Torino) e investe nel green. Dal 2018 sono stati avviati interventi per diminuire i consumi energetici con l'efficientamento della centrale termica e per il verde del parco interno. Grazie a una copertura con pannelli solari di 75 metri quadrati, è stato risparmiato in un anno un consumo del 27,44% di gas metano con un taglio nell'emissione di gas serra pari a 9300 chili all'anno.

La casa di riposo è presieduta da Sandra Salvagiotto, mentre il vice presidente è Mario Alberto Traverso. La gestione economico amministrativa è stata affidata al nuovo direttore Mauro Abrate.

A sostegno della casa di riposto prosegue l'attività dei volontari e dell'associazione Sea, con eventi e iniziative per la terza età.

Sempre nel settembre 2023 e recentemente il 15 settembre 2024 la Casa di Riposo ha ospitato eventi e spettacoli musicali della manifestazione "Cambiano come Montmatre" che hanno coinvolto non solo gli ospiti della Mosso ma molti cittadini.



