Alleanza nella logistica fra Lombardia Liguria e Piemonte

"L'unione fa la forza": si può sintetizzare in questo modo lo scopo degli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest che si sono conclusi a Milano con la partecipazione di imprese, operatori del settore e gli assessori di Lombardia, Liguria e Piemonte (rispettivamente Claudia Maria Terzi, Alessio Piana e Enrico Bussalino).

"Le grandi reti di trasporto e i temi della logistica travalicano i confini amministrativi e necessitano di azioni di respiro sovraregionale e sovranazionale" ha spiegato Terzi e quindi "la cabina di regia tra le 3 regioni ci permette di avere una voce unica e di essere protagonisti anche in Europa, attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali collegati ai Corridoi europei".

D'altronde "Il Nord Ovest - ha sottolineato il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi - è il territorio che più beneficerà degli investimenti del Pnrr dal punto di vista delle opere ferroviarie, in virtù anche della centralità di questo quadrante per lo sviluppo economico europeo". "Lavoriamo per completare opere, come il Terzo valico dei Giovi, utili a superare i cosiddetti 'colli di bottiglia' e per il rilancio dell'intermodalità" ha aggiunto.

"Come Piemonte - ha spiegato Bussalino - stiamo puntando alla creazione di un sistema retroportuale sul nostro territorio ad integrazione del sistema portuale e retroporto di Genova e dei porti Liguri. Le politiche attivate in questi anni dalla Regione Piemonte, in raccordo con le Regioni partner Lombardia e Liguria, per lo sviluppo di una filiera della logistica e alla realizzazione di grandi infrastrutture, contribuiscono a definire il ruolo centrale del Nord Ovest".

"Con Regione Lombardia - ha invece puntualizzato Piana - stiamo proseguendo la progettazione del collegamento Genova-Milano sulla stazione di Forlanini. Senza dimenticare le Zone Logistiche Semplificate, il cui iter, dopo anni di attesa, sembra essere oramai prossimo alla conclusione. Un'opportunità di attrazione di investimenti ed occupazione, non solo per la Liguria, ma anche per il Piemonte e la Lombardia che sono nostri naturali retroporti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA