A Torino 4 giorni con le migliori pagliacce di tutto il mondo

Far ridere, facendo anche pensare, è un'arte e lo sanno bene le artiste protagoniste di 'Pagliacce - Festival internazionale di donne clown', che torna a Torino, dal 10 al 13 ottobre, per la sua terza edizione, che porterà allo Spazio Bunker e all'Off Topic 13 compagnie, 19 fra le migliori artiste da tutto il mondo, 20 spettacoli, 3 workshop, per diffondere il messaggio racchiuso nel claim di questa edizione: 'La comicità non ha genere'.

"Ci teniamo a organizzare il festival - dice Martina Soragna, direttrice artistica insieme a Silvia Laniado - non come una semplice carrellata di spettacoli, ma con l'obiettivo di creare un'esperienza immersiva nel mondo del clown al femminile per comprendere a pieno il potere della risata come strumento di cambiamento culturale verso una società paritaria e inclusiva.

Per questo ci saranno anche incontri, momenti di training, laboratori per bambini e momenti di scambio libero di idee con mamme e papà artisti e rigorosamente con il naso rosso indossato". Artiste di punta di questa edizione sono Gardi Hutter, una delle clown donne più famose al mondo che festeggia i 40 anni di carriera, Cia Jimena Cavalletti, Pepa Plana, considerata una delle figure europee più interessanti del settore. Molto attese anche Colette Gomette e Maite Guevara, l'appuntamento con 'Pagliacce Cabaret' e lo spettacolo 'La cosa dei figli' di Giorgia Goldini tradotto in simultanea in lingua Lis.



