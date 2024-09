Vercelli, nell'autunno 2025 una fiera internazionale del riso

Vercelli diventerà, nell'autunno 2025, la capitale internazionale del riso grazie a un evento che porterà in città operatori da tutto il mondo, buyer e seller, oltre che convegni e appuntamenti congressuali e gastronomici.

L'annuncio dell'organizzazione di "Risò", la prima fiera internazionale del riso, è stato dato oggi a Siracusa, nell'ambito delle iniziative legate al G7 dell'Agricoltura, dall'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni sul podio del convegno "Riso, eccellenza italiana nel mondo", organizzato dall'Ente Nazionale Risi nella sala del Municipio siracusano.

All'incontro hanno partecipato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la presidente dell'Ente Risi Natalia Bobba, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino e il sindaco di Vercelli Roberto Scheda.

L'idea su cui si lavora è una grande expo-mercato aperto a professionisti, opinion leader e al grande pubblico internazionale, che parta dalla Borsa Merci - la più importante in Europa nel settore risicolo - e prosegua sul territorio.

"Lavoriamo per organizzare in Piemonte un grande evento internazionale di racconto e promozione del riso piemontese e del riso italiano nel mondo - ha detto Cirio -. Vercelli è a pieno titolo la capitale del riso, e come Regione siamo al lavoro per far conoscere sempre di più la qualità e l'eccellenza di questo prodotto".

Bongioanni ha evidenziato l'internazionalità dell'evento, "che richiami player, buyer e seller da tutto il mondo per far crescere ancora l'apprezzamento del riso piemontese sui mercati mondiali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA