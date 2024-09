Valditara, Piazza dei Mestieri è un'esperienza da diffondere

"La Piazza dei Mestieri ha tanto da insegnare, è un'esperienza che sarebbe bello moltiplicare e diffondere". A dirlo il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha partecipato alla tavola rotonda 'Per educare bisogna conoscere' nell'ambito delle celebrazioni dei 20 anni dell'ente formativo torinese. "La Piazza dei Mestieri - ha aggiunto - è un luogo dove si valorizzano i talenti, si accendono i sogni e io credo che la lotta alla dispersione scolastica si faccia accendendo l'entusiasmo, accendendo quella lanterna che è in ciascuno dei nostri ragazzi".

Per il ministro è "un'esperienza che si adatta perfettamente anche alla riforma del 4 più 2, l'idea di questa collaborazione meravigliosa tra la formazione professionale regionale, l'istruzione tecnico professionale statale, il sistema dei licei, degli Its, il sistema universitario, il mondo delle imprese. C'è gente che odia le imprese - ha sottolineato -, il valore del lavoro e dell'iniziativa economica, ma chi odia guarda verso il passato, noi dobbiamo invece saper legare, mettere insieme, saper valorizzare il contributo che il mondo del lavoro, dell'impresa può dare alla crescita dei nostri giovani, del nostro sistema scolastico. Ecco perché ho voluto fortemente la riforma del 4 più 2", ha concluso.



