Un mese di cinema ad Alessandria con 'Ottobre Alessandrino'

Dalla sinergia tra il Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica e l'Alessandria Film Festival nasce l'Ottobre Alessandrino-Mese del Cinema. La manifestazione, che è stata presentata oggi al museo Borsalino, dal 28 settembre fino al 31 ottobre offrirà incontri, laboratori ed eventi.

Il Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica, si svolgerà dal 5 al 13 ottobre, e l'Alessandria Film Festival in programma dal 25 al 28 ottobre.

La direzione artistica del Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica è affidata a Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli.

"Dieci anni di Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica e 40 anni di Premio Adelio Ferrero - spiega Lasagna e Simonelli - La conferma di una manifestazione che riporta al centro del dibattito la critica e la riflessione sul cinema, con la testimonianza di critici, registi, attori e grandi protagonisti della scena culturale italiana".

Invece è giunto alla sua sesta edizione, l'Alessandria Film Festival, diretto da Luca Ribuoli. "L'obiettivo che desideriamo raggiungere è quello di creare delle sinergie con le realtà e le eccellenze locali, valorizzando così il nostro territorio e coinvolgendo l'intera città in modo da rendere l'Ottobre Alessandrino e di conseguenza l'Alessandria Film Festival, che sono onorato di dirigere accessibile e coinvolgente per un pubblico via via sempre più ampio. Insomma, insieme c'è più cinema", Ribuoli.

"L'Ottobre Alessandrino sarà l'occasione di offrire a un pubblico ampio e proveniente da tutta Italia un calendario di eventi culturali di assoluta eccellenza che, oltre al buon cinema, faranno scoprire anche il nostro territorio - afferma il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante - È grazie a iniziative simili e al lavoro sinergico di eccellenze locali che Alessandria si vuole presentare come meta culturale pronta a dare molto a chi deciderà di scoprirla".



