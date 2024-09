Si barrica in casa nel Torinese, i carabinieri fanno irruzione

Si è asserragliato in casa per oltre tre ore, un uomo di 49 anni, con problemi psichiatrici, dopo aver litigato con la madre, minacciandola con una pistola modello Glock che si rivelata ad aria compressa.

È accaduto la scorsa notte, intorno alle 21, a Vinovo (Torino). La donna è poi riuscita a fuggire dai vicini, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vinovo e Moncalieri, il reparto specializzato nella negoziazione del Reparto Operativo di Torino e gli uomini del nucleo radiomobile, che hanno chiuso la strada, ed è iniziata una trattativa per convincere l'uomo ad arrendersi e a uscire di casa.

Intorno all'1 i militari dell'Arma hanno fatto irruzione nell'appartamento, hanno immobilizzato l'uomo che è poi è stato trasportato dal 118 all'ospedale Molinette di Torino.



