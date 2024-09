Fondazione Artea, Doisneau a Caraglio ed Erwitt a Saluzzo

La Fondazione Artea di Caraglio, dopo i successi delle mostre fotografiche Magnum Photos del 2023, ripropone due nuovi appuntamenti con i maestri della camera oscura.

La grande fotografia d'autore, con le mostre concomitanti di due maestri di caratura mondiale quali Robert Doisneau al Filatoio di Caraglio ed Elliott Erwitt alla Castiglia di Saluzzo, è protagonista dell'offerta culturale autunnale nella provincia di Cuneo.

"Robert Doisneau. Trame di vita" al Filatoio di Caraglio è realizzato in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, il Comune di Caraglio, con la curatela di Gabriel Bauret. La mostra sarà visitabile dal 18 ottobre al 23 febbraio 2025 e proporrà una selezione di un centinaio di fotografie originali, perlopiù in bianco e nero, che in otto sezioni cronologiche ripercorrono la carriera di questo straordinario interprete dell'arte fotografica del secolo scorso.

"Elliott Erwitt. L'ideale fuggevole" è invece un progetto promosso e organizzato dal Comune di Saluzzo e Fondazione Artea, curato da Biba Giacchetti, e realizzato in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni e Orion57. La Castiglia celebra uno dei più noti fotografi contemporanei a pochi mesi dalla sua scomparsa, ospitando dal 19 ottobre al 23 febbraio un percorso espositivo che, in sette sezioni composte da una selezione di circa cento scatti, ripercorre l'intera carriera dell'autore franco-americano.



