Club degli investitori, Carlo Tassi Business Angel dell'anno

Carlo Tassi il Miglior Angel Investor d'Italia del 2024. La premiazione è avvenuta questa sera, alle Ogr di Torino, nella giornata inaugurale dell'Italian Tech Week, la principale tech conference italiana. E' stato votato in diretta dalla giuria del Premio, presieduta da Roberto Marsella (vincitore dell'edizione 2023) e composta dai principali protagonisti degli investimenti in innovazione e startup in Italia, dopo aver assistito alla presentazione dei quattro business angel finalisti: Benedetta Arese Lucini, Paolo Giolito, Giuseppe Lacerenza e Carlo Tassi.

Dopo oltre 25 anni come imprenditore nei settori della ceramica e del machinery, Tassi nel 2014 ha ceduto l'azienda di famiglia, intraprendendo un'intensa attività di investimento in startup, che lo ha portato a investire in circa 300 aziende, sia direttamente sia attraverso veicoli e fondi di venture capital.

Il suo primo investimento, Kippy, ha generato una exit che ha ripagato tutti gli investimenti effettuati nei successivi 9 anni, un risultato che sottolinea il suo intuito e la sua capacità di creare valore. Dal 2021 è presidente di Italian Angels for Growth, dove continua a supportare l'ecosistema delle startup italiane.

La finale è stata animata dalla partecipazione di speaker di rilievo nel mondo dell'innovazione internazionale. Si è aperta con l'intervento di Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori, sulle sfide globali con la partecipazione di Samantha Cristoforetti, astronauta Esa, Renato Panesi, co-founder di D-Orbit, Raffaele Mauro, general partner di Primo Ventures. "E' stato un evento all'insegna dell'internazionalizzazione dell'angel investing italiano. In un contesto di sfide continentali per la supremazia tecnologica noi business angel supportiamo sempre di più in aziende con tecnologia d'avanguardia, ambizioni globali, insieme a partner internazionali" ha detto Rocchietti.



