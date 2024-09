Arriva a Torino l'evento benefico di Women in Coffee

Un'alleanza fra donne e caffè per l'empowerment al femminile e a scopo benefico contro tumori e malattie rare. Arriva a Torino, il 13 ottobre, 'Il coraggio di', un evento benefico che avrà come madrina la campionessa azzurra Federica Pellegrini, realizzato nell'ambito di Women in Coffee, il progetto di sostenibilità sociale nato da un'idea di Carolina Vergnano per valorizzare il ruolo delle donne nelle piantagioni di caffè. Parte del ricavato sarà devoluto ad Adisco - Sezione Piemonte e ad Amici di Villa della Regina.

La giornata, organizzata da Caffè Vergnano, si svolgerà proprio a Villa della Regina, che ospiterà incontri, workshop e iniziative, con al centro storie di coraggio e determinazione, raccontate da donne che hanno superato sfide personali e professionali. Fra le ospiti le giornaliste Cristina Parodi e Annalisa Monfreda, le attrici Romana Maggiora Vergano e Nicole Rossi, la giornalista e scrittrice Angela Frenda che presenterà il suo ultimo libro. A fare da corollario, degustazioni di caffè, lezioni di yoga, attività di group coaching e un pic nic.

"Attraverso questo evento - spiega Carolina Vergnano, fondatrice di Women in Coffee e ceo di Caffè Vergnano - vogliamo ampliare in modo significativo il nostro impegno, non solo progetti a sostegno delle donne che lavorano nel settore del caffè, ma nuove sfide e opportunità dando spazio a temi ispirazionali e con un'attenzione particolare alla consapevolezza e alla crescita personale". Il biglietto può essere acquistato su eventbrite.



