Al Salone Auto Torino oltre 500.000 visitatori, il 34% donne

Sono stati oltre 500.000 i visitatori totali del Salone Auto Torino che hanno passeggiato tra gli stand in centro città e che con i test drive hanno provato le novità più sostenibili. Lo rende noto il Comitato organizzatore.

Il Salone Auto Torino tornerà il prossimo anno, dal 12 al 14 settembre 2025, con format, programma e location che saranno svelati nella prossima conferenza stampa.

Il pubblico nazionale è giunto da tutte e 20 le regioni e da tutte le 102 province italiane, mentre gli stranieri sono arrivati da 85 Paesi stranieri di tutti i 5 continenti, i più numerosi da Francia, Svizzera e Germania. Il 30% totale dei visitatori è arrivato da fuori Piemonte. Dato interessante rappresentato dalla presenza femminile, il 34% del totale dei visitatori. Relativamente all'età del pubblico, il 5,07% è compresa tra i 13 e i 17 anni, il 14,6% è tra i 18 e i 24 anni, il 17,95% è tra i 25 e i 34 anni, il 13,37% è tra i 35 e i 44 anni, il 22,04% è tra i 45 e i 54 anni, il 18,52% è tra i 55 e i 64 anni, l'8,45% è oltre i 65 anni. Questi dati sono stati ricavati analizzando i Free Pass scaricati, il biglietto elettronico gratuito scaricabile dal sito www.saloneautotorino.com che ha consentito ai possessori di poter accedere a diverse convenzioni: tariffe ridotte sui treni Frecciarossa, sui biglietti dei pullman Flixbus, sul trasporto pubblico urbano Gtt, sui taxi, oltre a sconti per musei e visite guidate, hotel e ristoranti. Sono stati 23.566 i Free Pass Salone Auto Torino scaricati per accedere alle numerose convenzioni.

Con il Free Pass, Salone Auto Torino ha avvicinato il mondo della cultura ai visitatori. Il Museo Egizio ha registrato, nel fine settimana della manifestazione, 302 ingressi aggiuntivi del pubblico che ha mostrato il Free Pass Salone Auto Torino. Al Museo Nazionale dell'Automobile 1.559 ingressi sono avvenuti tramite Free Pass Salone Auto Torino, su un totale di 3.889 visitatori registrati dal 13 al 15 settembre. E se i ristoratori del centro di Torino indicano un aumento medio degli incassi del 30%, gli albergatori indicano il 100% di occupazione hotel nell'area del centro di Torino e l'80% in tutta la città.





