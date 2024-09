A Torino manifesti contro il Dipartimento di Stato americano

"Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha finanziato una campagna volta a promuovere 'l'importanza degli aiuti all'Ucraina' per il pubblico italiano". Per questo scopo ci sarebbe stato il tentativo di coinvolgere nella campagna dei blogger e youtuber italiani.

Questa accusa è stata sollevata da Amedeo Avondet del movimento Italia Unita. Questa mattina a Torino sono apparsi dei manifesti, affissi dall'associazione, con la scritta: "Attenzione questo manifesto non è stato finanziato dal dipartimento di Stato, scopri come gli Stati Uniti tentano di manipolare l'opinione pubblica italiana", con l'invito a scansionare un Qr Code.

Secondo Avondet ci sarebbero dei documenti che proverebbero il tentativo dal parte del Dipartimenti di Stato degli Stati Uniti di 'arruolare' dei youtuber analisti militari italiani.

Tentativi che per il leader di Italia Unita "sono una seria minaccia alla democrazia e alla libertà di stampa e d'informazione, diritti stabiliti dalla nostra Costituzione".

"Speriamo che tutto ciò non rimanga nel silenzio. È ora che la verità venga a galla, per il bene dell'Italia - conclude Avondet - Proprio per questo oggi, come Italia Unita abbiamo affisso diversi manifesti con l'obiettivo di informare l'opinione pubblica e di spingere i media e le autorità a chiedere spiegazioni direttamente al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti in merito a quanto avvenuto".



