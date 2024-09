Torna Expocasa, il Salone dell'arredo e delle ristrutturazioni

Torna da sabato 28 settembre a domenica 6 ottobre all'Oval Lingotto di Torino Expocasa, il Salone organizzato da Gl events Italia, che propone soluzioni di arredo per la casa e per il contract, oltre che consulenze tecniche e progettuali gratuite. A inaugurare il Salone, alle 11 del 28 settembre, il dibattito "Slow life, slow kitchen. Per una nuova etica dell'abitare" con l'intervento di Giampaolo Allocco, designer pluripremiato in Italia e all'estero. Seguiranno gli interventi istituzionali che si concluderanno con il taglio del nastro. Saranno presenti 150 espositori.

Tra le novità il progetto Piano Terra che Expocasa, prima fiera in Italia, propone nella 61/a edizione: la creazione di una foresta in Guatemala, la cui estensione è pari ai 10.000 metri quadrati senza moquette nei corridoi della manifestazione.

"Expocasa è anche un'opportunità per riflettere su come il nostro modo di vivere e arredare gli spazi possa contribuire positivamente all'ambiente. Con il progetto Piano Terra vogliamo unire l'innovazione del design con la sostenibilità. Crediamo fermamente che Expocasa possa essere un esempio di come l'impegno nel design possa sposarsi con un futuro più sostenibile, per poter davvero sempre dire 'I am happy here'" afferma Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

Al Salone anche la mostra del graphic artist Anthony Burrill che dedica all'evento l'inedito poster I am happy here, che sintetizza il piacere di visitare il salone, di essere a Torino, di poter scegliere in un unico luogo tutte le soluzioni di arredo per la casa, ma anche di essere felici nella propria abitazione, circondati dalle cose che si amano. Presente un'area vintage e modernariato. Expocasa 2024 ospita inoltre le proposte di arredo o complemento realizzate da giovani designer under 35, raccolte attraverso la Design Call, ispirate ai criteri di accessibilità, sostenibilità, territorialità, innovazione e funzionalità.



