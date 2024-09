Nuova Collaborazione apre Parentesi, spazio per la formazione

Apre in via Cernaia 30 Parentesi, il nuovo spazio polifunzionale di Nuova Collaborazione, l'associazione nazionale datori di lavoro domestico, dedicato al tema del lavoro di cura. Un luogo pensato per l'erogazione dei corsi di formazione gratuita dell'associazione, pronto a diventare il punto di riferimento in città per progetti, workshop, mostre sul tema dell'assistenza alla famiglia, con un focus sugli anziani non autosufficienti e sui bambini.

"Vogliamo continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere il valore dell'assistenza familiare, contribuendo a creare una maggiore consapevolezza sull'importanza sociale ed economica di questo tipo di lavoro. In un contesto in cui l'invecchiamento della popolazione e la necessità di assistenza continuativa sono in costante aumento, la qualità del lavoro di cura diventa centrale. La possibilità di avere uno spazio dedicato a trattare questo tema, con progetti ed eventi dedicati e corsi di formazione ad hoc, anche dei nostri partner è di vitale importanza non solo per favorire una maggiore professionalizzazione del settore ma per sottolineare l'importanza di un comparto diventato fondamentale per la nostra società" spiega Maurizia Savia, consigliera di Nuova Collaborazione e referente della formazione degli assistenti familiari a Torino e nell'area piemontese Tra i partner che hanno aderito e aderiranno al progetto figura il Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia), che inaugurerà presso il nuovo spazio la mostra fotografica 'We, Home', dedicata al tema della casa e della famiglia. La mostra sarà visitabile dal 25 settembre al 5 ottobre, (lun.-sab. dalle 10 alle 18 - ingresso gratuito) offrendo un momento di riflessione sull'importanza dell'ambiente domestico e delle relazioni familiari nel contesto dell'assistenza.

La mostra è stata ideata per celebrare i 50 anni del Centro Internazionale Studi Famiglia, attraverso 50 scatti in 10 interni familiari, per raccontare con immagini e un percorso di parole-chiave l'importanza delle relazioni e dei gesti di cura in famiglia.

Nel 2023 - secondo i dati di Nuova Collaborazione - in Piemonte erano 63.480 i lavoratori domestici, in calo del 15,3% rispetto all'anno precedente. In particolare, la provincia di Torino conta 37.503 lavoratori, di cui la maggioranza sono donne



