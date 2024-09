Lavori notturni alla stazione Fermi della metro di Torino

Al via, da questa notte, alla stazione Fermi della metropolitana di Torino le attività di migrazione del sistema, che si sono conclusi, durante il mese di agosto, sia in galleria che in 19 stazioni sulle 23 in esercizio. Gli interventi, che permetteranno l'avvio dei test in linea con il nuovo sistema Cbtc e successivamente dei nuovi treni Alstom, verranno svolte durante le ore notturne di oggi e domani.

"Si tratta di lavori particolarmente complessi - spiega una nota di Infra.To - che, nel caso in cui dovessero subentrare difficoltà tecniche e gestionali, potrebbero causare disservizi alla partenza del servizio nella tratta interessata, ovvero tra le stazioni Fermi e Bernini. Per questo è già stato predisposto un servizio sostitutivo di superficie con bus, pronto a subentrare e garantire comunque il servizio, e il prolungamento del percorso della linea 36 fino a piazza Bernini". Nella tratta Bernini-Bengasi, non interessata da lavori, rimane il regolare servizio metro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA