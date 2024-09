Incidente tra treno e auto nel Torinese, in salvo il conducente

Incidente questa mattina a Borgone (Torino), in Val di Susa, in cui sono rimasti coinvolti un treno e un'auto, per cause ancora da stabilire, in prossimità di un passaggio a livello, tra via Florio Benvenuto e via IV Novembre.

Il treno in transito era diretto a Torino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Susa e i volontari di Borgone. In salvo il conducente della vettura che, ferito a seguito del violento impatto, dopo essere stato affidato alle cure del personale sanitario, è stato poi trasportato dall'elisoccorso del 118 in ospedale.



