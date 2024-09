Incendio Villa Raggio, in salvo occupanti e fiamme contenute

Sono 22 i vigili del fuoco, con 3 autopompe serbatoio, altrettante autobotti e 2 autoscale (una anche da Asti), al lavoro in località Lomellina di Gavi (Alessandria) per l'incendio della copertura di Villa Raggio.

Le operazioni - come precisato in una nota del comando provinciale - sono coordinate dal responsabile del servizio di guardia. L'intervento tempestivo ha consentito di mettere in salvo gli occupanti ed evitare che le fiamme si propagassero all'intero edificio.

Personale, inoltre, impegnato per salvaguardare i beni custoditi nell'immobile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA