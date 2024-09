Happy Rally Day 2024, inclusione e motori a Domodossola

Si è conclusa l'edizione 2024 dell'Happy Rally Day, un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni nazionali e locali, associazioni e sportivi, uniti nella promozione dell'inclusione sociale attraverso la passione per i motori.

L'evento, patrocinato dal Ministero per le Disabilità, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Domodossola e organizzato dall'Automobile Club Verbano Cusio Ossola (AC VCO), ha avuto luogo il 22 settembre nel piazzale Parcheggio Fontana Buona di Domodossola. La manifestazione ha permesso a giovani con disabilità di vivere l'esperienza di salire a bordo di auto da rally, accompagnati da piloti esperti come il testimonial Alessandro Cadei, Davide Caffoni, Max Rolando, Igor Iani, Stefano Pelfini, Paolo Bacchella e Alessandro Zorzi.

Il presidente dell'AC VCO, Peppe Zagami, ha dichiarato: "L'incredibile partecipazione di istituzioni nazionali e locali, unite al calore del pubblico, ha reso l'Happy Rally Day 2024 un evento indimenticabile. Una conferma che lo sport e la passione per i motori possano davvero abbattere le barriere che ancora limitano la nostra società. L'inclusione è un tema che merita sempre più spazio e sono grato a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa giornata." L'evento è stato anticipato dal Convegno "Cuore & Motori" il 21 settembre, in collaborazione con Forum Automotive. I partecipanti hanno ascoltato i saluti istituzionali della ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli e del ministro dei Trasporti Matteo Salvini per poi assistere agli interventi di esperti del settore, che hanno trattato i temi dello sport come strumento di inclusione e dell'educazione stradale per i giovani.

Presentato inoltre il trailer del cortometraggio "Oltre il Buio", diretto da Enrico Pietrobon e presentato dalla giornalista del Corriere della Sera Anna Gioria.

Il Convegno si è concluso con l'assegnazione del primo Premio Happy Rally ad Alessandro Cadei, pilota testimonial della manifestazione, per la grande tenacia, passione e resilienza dimostrata negli anni.



