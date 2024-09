Biella, dipendente di banca sventa truffa dei finti titoli

Era convinta di investire in titoli esteri che le avrebbero fruttato un bel patrimonio. Invece era vittima di una truffa iniziata con un messaggio su WhatsApp. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la dipendente di una banca di Biella. Quando la cliente si è presentata allo sportello per un versamento su un conto estero, la dipendente è diventata sospettosa e si è accorta di pagamenti analoghi sul conto. Così ha iniziato a parlare con la cliente. Alla fine ha scoperto che i versamenti erano per l'acquisto di alcuni titoli all'estero, ma che tutto faceva pensare a una truffa e sono intervenuti i carabinieri, bloccando il versamento sul conto estero.

Alla fine la cliente ha scoperto che nell'ultimo periodo era stata raggirata, non sapendo che i titoli fossero fasulli. Nel corso del tempo avrebbe versato diverse migliaia di euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri.



