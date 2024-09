Atp Finals a Torino, Blanco al 'Grand opening show'

Il 'Grand Opening Show', in programma l'8 novembre alla Inalpi Arena, sarà uno degli eventi previsti a Torino, capitale del tennis con le Atp Finals. Si tratta di uno spettacolo visivo che sfrutterà la superficie del campo da gioco - trasformata per l'occasione in un inedito palcoscenico - per far vivere al pubblico un'esperienza immersiva, assistendo ai tre 'set musicali' di altrettanti artisti.

Come nella 'Race to Turin', che porterà i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio del mondo a sfidarsi - dal 10 al 17 novembre - sul veloce delle Finals, anche il stellare del 'Grand Opening Show' si comporrà un set dopo l'altro. Il primo nome è quello di Blanco, mentre nei prossimi giorni verranno svelati gli altri due top player del panorama musicale nazionale che si esibiranno all'Inalpi Arena.

A guidare i tre artisti ci sarà Alessandro Cattelan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA