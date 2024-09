Torna la 'Corsa della speranza', raccolta fondi di solidarietà

Torna domenica 6 ottobre l'appuntamento con la 'Corsa della Speranza' con lo scopo di sensibilizzare sul tema dell'oncologia pediatrica e raccogliere fondi a favore del progetto 'La Casa del Fiore', la casa vacanze che la Fondazione Bianca Garavaglia sta realizzando a Lesa (Novara), sul Lago Maggiore, attrezzata per ospitare i pazienti in cura nel reparto pediatrico dell'Istituto Tumori di Milano.

La corsa, che è arrivata alla sua quarta edizione, si svolgerà a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Come ogni anno la Fondazione invita a raccolta famiglie, anche con gli animali d'affezione, gruppi, scuole, aziende e sportivi La partenza è prevista per le 10:30 all'ingresso del Parco del Museo del Tessile. Il percorso si snoderà per 5 km lungo le vie centrali della città per poi concludersi di nuovo al Parco.

Al termine della competizione, al 'Villaggio del Fiore', allestito nel giardino quadrato del Museo del Tessile, sarà possibile pranzare nell'area ristoro con un risotto.

Per le iscrizioni online - www.abianca.org - c'è tempo fino a sabato 5 ottobre alle 12.00. Sarà poi possibile iscriversi direttamente al Parco, dove i 'Volontari del Fiore' saranno disponibili sabato 5 ottobre, dalle 9.00 alle ore 16.00, e domenica 6 ottobre, dalle 8.30 alle 9.30. Mentre i pacchi gara (600 quelli previsti che sono andati esauriti in brevissimo tempo) saranno disponibili per il ritiro sempre al Villaggio del Fiore negli stessi orari.



