Siglato accordo tra UniTo e l'istituto di ricerca della Corea

Questa mattina è stato siglato a Torino l'accordo di collaborazione tra l'Università e l'Ibs, il primo istituto di ricerca della Corea del Sud, per l'istruzione e la formazione di giovani dottorandi che trascorreranno periodi di studio e ricerca sia Italia che nel paese asiatico.

L'obiettivo è quello di ampliare il perimetro di reclutamento dei futuri dottorandi alle aree geografiche dell'Est e del Sud-Est asiatico, aggiungendosi all'aree europee e del Mediterraneo, oltre a quello di promuovere la collaborazione scientifica e creare una futura generazione di ambasciatori che rappresentino entrambe le istituzioni.

La collaborazione prevede quattro programmi di dottorato: in Scienze Chimiche e dei Materiali, in Matematica e Fisica.

La sottoscrizione del memorandum fa seguito alla visita da parte di una delegazione dell'Università di Torino, guidata dal rettore Stefano Geuna, che il 9 settembre 2024 si è recata alla sede dell'Istituto per le Scienza di Base di Daejeon per incontrare le istituzioni coinvolte nel progetto. Il reclutamento dei giovani dottorandi avrà inizio nella primavera del 2025.



