Sciopero sanità privata, presidio davanti alla Regione

Le lavoratrici e i lavoratori della Sanità privata, che operano nelle strutture in cui si applicano i contratti Aiop e Aris, incrociano le braccia per tutto il giorno. A Torino il presidio si svolge sotto il Grattacielo della Regione Piemonte dalle 9.30 e le 12.

Da mesi - spiegano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - abbiamo chiesto l'apertura dei tavoli: quello per il rinnovo del contratto sanità privata Aris Aiop, fermo al triennio 2016/18, e quello per il nuovo contratto unico delle Rsa dove i lavoratori attendono lo sblocco della contrattazione da oltre 12 anni. Le due associazioni li hanno però negati entrambi, vincolandoli al finanziamento da parte dello Stato. Una risposta inaccettabile. Durante il presidio, gli assessori regionali alla Sanità e al Welfare, Federico Riboldi e Maurizio Marrone e il vicepresidente della Regione, Elena Chiorino, hanno ricevuto una delegazione sindacale di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Per la Cisl erano presenti la segretaria regionale Cisl Fp, Tiziana Tripodi, il coordinatore Cisl Fp Aiop, Giuseppe Van Cleeff, e Giovanni Monterisi (Fisascat)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA