Fertili Terreni Teatri, 40 spettacoli con tre prime nazionali

Quaranta spettacoli con 3 prime nazionali e 6 prime regionali: si presenta con un ricco calendario la prossima stagione teatrale di Ftt - Fertili Terreni Teatro, al via dal 12 ottobre. Fra le novità più importanti c'è l'introduzione delle retrospettive, quest'anno dedicate a Tindaro Granata, Antonella Delli Gatti e alla compagnia Quotidianacom. Gli artisti terranno anche dei laboratori aperti alla cittadinanza.

Il titolo della rassegna, che propone spettacoli e attività per coinvolgere il pubblico come parte di un noi collettivo, è 'Almeno noi nell'universo' e fa riferimento alla canzone di Mia Martini 'Almeno tu nell'universo' che non è solo una canzone d'amore ma un testo con forti considerazioni sulla contemporaneità. La stagione 2024-2025 è l'ottava edizione del percorso comune fra Ama Factory, Cubo Teatro e Tedacà.

"Nonostante viviamo in un mondo globalizzato, connesso in tempo reale, questo non ha creato un senso di appartenenza comune, ma ha alimentato solitudine e individualismo, il trionfo dell'Io. Al contrario, il Noi rappresenta una pluralità di individui che si riconoscono legati tra loro e al pianeta che condividono, consapevoli della responsabilità verso la sua salvaguardia" commentano i direttori delle tre realtà che danno vita a Ftt, Simone Schinocca (Tedacà), Girolamo Lucania (Cubo Teatro) e Beppe Rosso (Ama Factory). "Questo noi è composto da piccole comunità che contribuiscono, con coscienza e speranza, a un puzzle più grande. Il teatro, con la sua lunga storia, è uno strumento per creare comunità e combattere l'isolamento. La prossima stagione teatrale lavorerà in questa direzione, con spettacoli e attività che favoriranno il confronto e la connessione tra le persone, un confronto per combattere le derive della solitudine".

Resta la possibilità di lasciare il biglietto sospeso, che sarà possibile, e facilitato, nella biglietteria online.



