Alstom investe a Savigliano per i test dei treni a idrogeno

Alstom investe sul sito di Savigliano. In particolare, è previsto l'ampliamento e la costruzione di nuovi fabbricati per le attività di testing dedicate ai treni a idrogeno e ai treni Avelia Stream 300, oltre a nuove linee di produzione per i treni regionali, con conseguente aumento della capacità produttiva. L'investimento nel sito di Savigliano fa parte di un piano più ampio da 63 milioni di euro in Italia nei prossimi 3 anni.

A Savigliano l'Alstom produce, su una superficie di 328.000 metri quadrati, due treni ad alta velocità e sette treni regionali al mese. Sono stati fabbricati nel sito oltre 578 treni Pendolino commercializzato nel mondo e più di 600 treni regionali Coradia Stream venduti in Italia.

Da un report dell'azienda emerge che il valore generato da Alstom in Italia ha superato il miliardo di euro e sono stati creati oltre 14.000 posti di lavoro, tra impatto diretto, indiretto e indotto lungo la filiera. Inoltre, nel 2024 verranno aperte 400 nuove posizioni, che si aggiungeranno ai 4.000 dipendenti già operativi nelle 9 sedi Alstom in Italia.



