Al Polo culturale delle Rosine due nuove sale polifunzionali

Dopo oltre un anno di restauri, due nuove sale polifunzionali, di cui una è un piccolo teatro, sono state presentate presso il Polo artistico e culturale Le Rosine, dove verrà svolta la parte finale del percorso di musicoterapia per bimbi audiolesi, terza opera sociale gratuita avviata al Polo. Le tre opere sociali rivelano e rendono concreto il lavoro di rilancio dell'Istituto delle Rosine, fondato a metà Settecento da Madre Rosa Govone, che dedicò la sua vita alla valorizzazione delle donne, non solo dal punto di vista spirituale ma anche professionale, anticipando di due secoli alcuni capisaldi dell'emancipazione femminile.

La Sala Volte e la Sala Palco (Teatrino), con ingresso pedonale da via Plana 8/C, sono tecnologicamente avanzate e adatte a ospitare mostre, convegni, congressi, eventi culturali, spettacoli, danze, concerti, eventi privati e anche sfilate di moda. Una particolarità unica distingue la sala palco: la dotazione luci è distribuita sul palcoscenico ma anche in platea, per trasformarla in un grande "palco a terra", permettendo così la creazione delle perfomance più varie. Anche l'antico giardino interno può ospitare eventi culturali e privati, come è accaduto a maggio scorso con i 13 eventi realizzati per il Salone Off del Salone Internazionale del Libro.

Le attività del Polo contribuiscono a finanziare le nuove Opere Sociali gratuite rilanciate dall'Istituto: il Punto di ascolto per donne in difficoltà, il Cerchio delle mamme (e dei papà) e la Musicoterapia per bimbi audiolesi. Se non si sogna in grande, si sta solo dormendo" è lo slogan del Polo, nato da un'idea di Massimo Striglia, direttore generale dell'Istituto, che ha affidato la direzione artistica all'attrice, scrittrice e drammaturga Sara D'Amario, creatrice dello slogan, che mette a servizio del Polo 30 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo e della cultura.



