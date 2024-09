Mucca e vitello salvati dai vigili del fuoco in Val Germanasca

Sono stati salvati dai vigili del fuoco una mucca e il suo vitello che erano rimasti bloccati in un alpeggio in Valle Germanasca (Torino) in una zona impervia a a circa duemila metri di altitudine. L'intervento è stato effettuato da volontari di Luserna San Giovanni, che si sono serviti di funi per portare i due animali fino al sentiero più agevole. Il rischio era che il vitello - del peso di circa 150 kg - non superasse una notte in quota, con le temperature in calo e il maltempo incombente.



