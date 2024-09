Una mostra storica negli ex grandi forni della cementeria Buzzi

Si intitola "Area907", nome che deriva dall'anno di fondazione dell'azienda e dell'avvio delle attività in stabilimento, il progetto artistico inaugurato oggi nella storica cementeria di Trino (Vercelli) di Buzzi, azienda internazionale del settore cemento con sede a Casale Monferrato (Alessandria). Accanto ad un percorso che si snoda tra i grandi forni del sito produttivo, non più attivi, sono stati inaugurati due spazi espositivi che raccontano la storia e la memoria dell'azienda Buzzi. Un'area in particolare è stata intitolata al Cavaliere del Lavoro Sandro Buzzi, scomparso nel 2023.

La particolarità del percorso espositivo è la valorizzazione delle macchine nel loro habitat industriale tuttora in esercizio: la cementeria di Trino è riconvertita oggi per lavorazioni collaterali a quella del cemento, e impiega 55 dipendenti. La parte "musealizzata", con i due grandi forni in cui si produceva cemento e argilla espansa, non è più in funzione dal '78.

Il progetto ha visto la collaborazione dell'artista Giuseppe Stampone; raccogliendo stimoli e suggestioni dai dipendenti Buzzi, ha realizzato un abbecedario costituito da 21 lettere realizzate a penna Bic su carta, ognuna delle quali è disposta lungo il percorso per guidare il visitatore alla scoperta della storia dell'azienda.



