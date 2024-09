Un nuovo capnografo consegnato al pronto soccorso di Ciriè

Questo pomeriggio c'è stata la consegna ufficiale di un nuovo capnografo da utilizzare nella sala di emergenza del Pronto Soccorso di Ciriè, dono dell'associazione Wolontari Clown.

"La capnografia - ha spiegato il direttore della Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza Ciriè Fabio Mecca - è una metodica di monitoraggio non invasiva che misura la quantità di anidride carbonica presente nell'aria espirata al fine di fornire informazioni sullo stato cardiorespiratorio di un paziente e sull'efficacia dell'eventuale rianimazione cardiopolmonare".

Mediante l'utilizzo di un sensore a raggi infrarossi, il capnografo riesce a misurare, in tempo reale, la quantità di anidride carbonica permettendo di valutare l'adeguatezza della ventilazione meccanica o spontanea, di confermare il corretto posizionamento del tubo endotracheale e di rilevare precocemente complicanze come l'embolia polmonare o l'arresto cardiaco



Riproduzione riservata © Copyright ANSA