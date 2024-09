Narzole, una ciclovia accanto alla centrale idroelettrica

È stato inaugurato il nuovo tratto di ciclovia di Narzole, in provincia di Cuneo, realizzato vicino alla copertura fotovoltaica sul canale di derivazione della centrale idroelettrica Enel Green Power. Il nuovo tratto completa la pista già esistente, prolungandone il percorso fino al centro abitato, ed è percorribile anche la sera, grazie all'illuminazione diffusa lungo tutta la strada.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca Paola Sguazzini, l'assessore regionale Paolo Bongioanni, l'assessore comunale Flavio Curti, e Andrea Poggi, responsabile Area Nord Ovest e Michele Verzillo, responsabile management support, entrambi di Enel Green Power. Per l'occasione è stato presentato anche il progetto della pensilina fotovoltaica, prima a entrare in esercizio in Italia.

"Enel è fatta di persone con un'attenzione importante alle comunità locali e sensibile alle tematiche green e sostenibili - ha detto Alberto Cirio - Sono felice di essere presente oggi, in questa giornata in cui si parla di energie rinnovabili, fotovoltaico e elettrico e ambiente" " La nostra esigenza era quella di mettere in sicurezza l'area e ampliare la nostra ciclovia e, grazie alla sinergia con l'Azienda, non solo è stato possibile, ma il canale di derivazione della centrale è stato anche valorizzato con un progetto sostenibile di produzione d'energia rinnovabile", ha spiegato Sguazzini." "Progetti di questo tipo, che coniugano energia idroelettrica e solare, entrambe fonti pulite e rinnovabili, coinvolgono le comunità locali e le istituzioni, creando nuove opportunità per i territori e assicurando diversi vantaggi, tra cui un ridotto impatto paesaggistico, una maggiore sicurezza, e ovviamente una produzione d'energia rinnovabile capace di sopperire al fabbisogno energetico di migliaia di famiglie e che evita emissioni di CO2 in atmosfera", ha sottolineato Poggi.





