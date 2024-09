Mondovì conferisce la cittadinanza onoraria a Montezemolo

La città di Mondovì ha conferito la cittadinanza onoraria a Luca Cordero di Montezemolo durante una cerimonia che si è svolta al Museo della Ceramica.

Nelle motivazioni del riconoscimento, 'il il sostegno ad tante attività sociali, in particolare a quelle dedicate alla ricerca in campo sanitario'; i risultati ottenuti nella lunga carriera sportiva, come dirigente del settore corse e poi presidente della Ferrari; 'l'atavico legame che unisce i Cordero di Montezemolo al territorio Monregalese, divenuto nei secoli la loro naturale area di influenza nella quale si sono distinti in ambito grafico-letterario, politico e diplomatico'.

'Per me è una giornata importante - ha detto Montezemolo - non solo per i rapporti che la mia famiglia ha sempre avuto con questo territorio - mio padre in queste montagne ha combattuto da partigiano - ma anche per i valori e il senso civico che esprime questa terra, che hanno reso agevole il mio impegno sociale e quello di Telethon, e che hanno ispirato sempre il mio agire'.

Montezemolo, che oggi è presidente esecutivo di Italo spa ed è stato, oltre che numero uno della Ferrari, anche presidente di Confindustria e della Fieg e capo dell'organizzazione di Italia '90, ha sottolineato che 'Mondovì e il Monregalese sono anche terra di grande tradizione motoria, e io che ho dedicato gran parte della mia vita alle auto e alle competizioni, non posso che essere orgoglioso di ricevere questa cittadinanza, anche se purtroppo è triste e preoccupante che l'industria dell'auto italiana proprio oggi stia scomparendo'.

Il sindaco Luca Robaldo e il presidente del Consiglio Comunale Elio Tomatis hanno ringraziato Montezemolo 'per la disponibilità e l'entusiasmo' con cui ha accolto l'invito di Mondovì. 'La cittadinanza onoraria - hanno detto - è un segno di simbolica gratitudine per il suo impegno nella ricerca sanitaria e per il suo operato manageriale in ambito sportivo, ma anche per l'approccio costruttivo e l'alto profilo istituzionale che ha saputo mantenere in tutti gli incarichi ricoperti'.

In occasione della cerimonia, si legge in una nota, Montezemolo ha preso parte nella sede di Confindustria Cuneo anche all'inaugurazione della mostra d'auto d'epoca 'Vincenzo Lancia: l'ingegneria incontra il design'.



