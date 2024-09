I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti questo pomeriggio ad Arignano, in via Oriassolo, dove un tetto di un cascinale è andato a fuoco, per cause ancora da accertare. Sul posto hanno operato diverse squadre. Due persone sono state soccorse dai sanitari per aver respirato del fumo.

L'incendio è stato domato dopo alcune ore e si è proceduto alle operazioni di bonifica.



