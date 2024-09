Ex Ilva: Cirio e Chiorino, guardiamo al futuro con ottimismo

"Le 15 manifestazioni di interesse pervenute per l'acquisto di Acciaierie d'Italia non possono che farci guardare al futuro con ottimismo, perché sono la dimostrazione della vitalità di un sistema su cui crediamo fortemente sia necessario investire". Lo affermano Alberto Cirio ed Elena Chiorino, presidente e vicepresidente della Regione Piemonte, in riferimento all'ex Ilva.

"La Regione Piemonte ha da tempo attivato il tavolo permanente sull'ex Ilva, nella consapevolezza che fosse prioritario e indispensabile tutelare l'occupazione, i posti di lavoro dei dipendenti di Acciaierie d'Italia e di tutto l'indotto, oltre alle famiglie legate a questa realtà - aggiungono Chiorino e Cirio - Dopo l'accordo sulla cassa integrazione, auspichiamo che le manifestazioni di interesse possano portare a una vera e propria ripartenza per un settore strategico per il Piemonte e per la Nazione, che non può permettersi di perdere le peculiari professionalità che operano in ex Ilva".



