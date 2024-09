Valenza, al Centro dell'Arte Orafa i 'Gioielli di Pace'

In occasione della Giornata Internazionale della Pace (21 settembre), è stata inaugurata nel tardo pomeriggio di oggi al Centro Espositivo dell'Arte Orafa Valenzana (Alessandria) la mostra 'Gioielli di pace - Faites des bijoux, pas la guerre'. Sarà ufficialmente aperta da domani e visitabile fino al 31 ottobre.

Promossa dal Comune con l'Associazione Amici del Museo dell'Arte Orafa, l'esposizione vede protagonisti gli allievi del For.Al Vincenzo Melchiorre e del liceo artistico Carlo Carrà.

Si possono ammirare anche alcuni esempi dei cosiddetti 'gioielli di guerra', prodotti con l'impiego di materiali poveri tra il 1941 e il 1945, durante il periodo in cui fu in vigore il regio decreto che vietava l'utilizzo di materie preziose in tempo di guerra.

"Il sottotitolo in francese 'Fate i gioielli, non la guerra' - spiegano il sindaco Maurizio Oddone e l'assessore Alessia Zaio - è un'esortazione, un grido di speranza e pace che ci piace sottolineare. Anche perché è stato ideato originariamente nell'omonimo progetto Erasmus+, che ha visto partecipi anche gli studenti valenzani. Progetto che ha coinvolto scuole europee anche da Belgio, Francia e Portogallo in una collaborazione che, simbolicamente, rappresenta l'ideale pacifica e prolifica cooperazione tra le nazioni e i popoli".



