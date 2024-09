Torino, negli ex bagni pubblici comunali un polo aggregativo

Una festa aperta a tutti, venerdì 20 settembre dalle ore 19,30, alla Cascina Falchera, a Torino, anticipa l'avvio dei lavori, previsto all'inizio di ottobre, per la riqualificazione dei bagni pubblici di via Roccavione, nel quartiere Borgo Vittoria, dove verrà realizzato un polo aggregativo e di formazione, pensato in particolare per gli anziani e le persone con disabilità E un centro di assistenza sanitaria temporanea per anziani. L'edificio è stato messo dal Comune a disposizione della cooperativa sociale Liberitutti, che proprio quest'anno celebra di 25 anni di attività e che promuove la festa di venerdì sera.

Negli ex bagni pubblici comunali, che erano stati edificati nel 1956, oggi in stato di degrado, grazie a due accordi con il Comune e all'utilizzo in parte di fondi Pnrr, saranno realizzate Roccavione Silver Living, un centro assistenziale di tipo sanitario, destinato a persone anziane ancora autosufficienti ma bisognose temporaneamente di sostegno e accoglienza abitativa, e Roccavione Hub, un luogo a disposizione della città con bistrot, sale coworking e lettura e servizi di formazione professionale di diversa tipologia, con un'attenzione particolare rivolta allo sviluppo dell'autonomia individuale dei soggetti diversamente abili. A loro, inoltre, l'hub offrirà accoglienza residenziale e servizi sanitari di comunità.

La ristrutturazione, a cura dello studio Follow the architect di Torino, avrà un costo di realizzazione complessivo di 3.363.000€ euro di cui 2.755.000 arrivano dal Pnrr e dal Comune di Torino mentre 680.830 dal cofinanziamento di Liberitutti.

Roccavione Hub e Roccavione Silver Living Roccavione Hub ospiterà un alloggio di sperimentazione, denominato 'Dopo di Noi', per consentire l'accoglienza di sei persone con disabilità, offrendo una serie di servizi accessori destinati a tutti i cittadini.



