Un incendio è scoppiato, per cause da accertare, in un magazzino edile, in corso Grosseto a Torino.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, con un'autoscala e un carro autoprotettori. A quanto riferiscono dal comando provinciale la situazione è sotto controllo e che grazie all'intervento tempestivo è stato evitato la propagazione delle fiamme.



