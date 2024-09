Peste suina: Piemonte, buona notizia dopo sacrifici immensi

L'uscita di alcuni territori del Piemonte dalle misure restrittive contro la Peste Suina Africana, su cui si è espressa oggi, all'unanimità, la Commissione Europea, "è una splendida notizia per i nostri allevatori e per il settore suinicolo, che ha affrontato sacrifici immensi e che rappresenta una voce fondamentale dell'economia agraria piemontese". E' il commento dell'assessore regionale Paolo Bongioanni, titolare delle deleghe a Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi e contrasto della Psa: "Attendiamo di conoscere ufficialmente quali zone e comuni del Piemonte potranno uscire dalle restrizioni, ma il coordinamento e un'azione di contrasto che ha avuto nuovo impulso con l'arrivo del commissario straordinario Giovanni Filippini - che con la sua azione ha eradicato la Psa dalla Sardegna - dimostra come sia possibile ottenere risultati significativi".

L'invito dell'assessore Bongioanni, è a "non dobbiamo abbassare la guardia. L'impegno non cesserà fino a quando tutto il Piemonte non potrà dirsi indenne come la Sardegna. Anche di questo tema discuterò martedì 24 al G7 di Ortigia con il Ministro Lollobrigida, che ringrazio per il sostegno che ci ha assicurato finora e per quello che ora è necessario mettere in atto per sconfiggere definitivamente questa piaga".



