Nuovo festival 'Sotto lo stesso cielo. La musica che include'

La musica come strumento di dialogo e coesione sociale alla portata di tutti. Prende le mosse da questa premessa il festival 'Sotto lo stesso cielo. La musica che include', ideato da Lingotto Musica in coproduzione con Fondazione Sermig - Arsenale della Pace. Un lungo weekend dall'11 al 13 ottobre di concerti, conferenze e flash mob diffusi a ingresso gratuito negli ambienti dell'Arsenale della Pace di Torino, nelle chiese e nei centri di formazione dei quartieri torinesi Aurora e Barriera di Milano. L'iniziativa intende portare la cultura musicale in periferia, fuori dalle sale da concerto. Il progetto, di durata triennale, è vincitore dell'avviso pubblico "Torino, che cultura!" della Città di Torino. Fra i protagonisti della prima edizione, intitolata Consonanze dal mondo, il Trio Caminantes, Bandakadabra al Gran Balon, i Running Flutes per i 200 anni del Museo Egizio e la star del pianoforte Ramin Bahrami con l'Orchestra Giovanile dell'Arsenale della Pace diretta da Mauro Tabasso.

"Lingotto Musica e Fondazione Sermig metteranno in contatto civiltà musicali lontane fra loro, nel tempo e nello spazio, attraverso un giro del mondo in cui troveranno voce i suoni e le tradizioni di Africa, Australia, America latina, Est Europa, Armenia, India e Iran, senza trascurare il repertorio classico occidentale. Saranno così rappresentate le molteplici etnie che popolano il territorio in cui le attività si svolgono" spiega Luca Mortarotti, direttore di Lingotto Musica. "Sotto lo stesso cielo è un progetto che Sermig - Arsenale della Pace e Lingotto Musica hanno ideato per diffondere la cultura della reciprocità, del dialogo e del rispetto attraverso la musica, da sempre al centro del Laboratorio del Suono e dell'Arsenale stesso. La musica, con il suo potentissimo linguaggio emozionale, permette di stabilire un contatto con nostri simili di altre nazionalità, idiomi ed etnie, favorendo lo scambio e la circolazione di idee" afferma Mauro Tabasso, direttore del Laboratorio del Suono - Sermig.



