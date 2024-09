La Regione Piemonte a Terra Madre con oltre 40 appuntamenti

Saranno oltre 40 gli appuntamenti che la Regione Piemonte ha in calendario per Terra Madre Salone del Gusto in programma dal 26 al 30 settembre al Parco Dora di Torino. Gli eventi verranno ospitati in un'area di 400 metri quadrati e saranno suddivisi idealmente in tre anime tematiche: la scoperta dei prodotti di qualità certificata, il territorio visto attraverso le agenzie turistiche locali e i distretti del cibo e gli incontri rivolti soprattutto agli addetti ai lavori.

"Il Piemonte è la regione dove è nata Terra Madre Salone del Gusto - spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca e Parchi Paolo Bongioanni - Di qui è partito il movimento che ha progressivamente rivoluzionato a livello planetario il nostro rapporto etico con la terra, il cibo e l'ambiente. Per il Piemonte presentare su questo palco mondiale le sue eccellenze enogastronomiche, la rivoluzione della filiera corta, l'impegno pubblico per un'agricoltura sostenibile, competitiva e attenta alla valorizzazione del territorio e di chi vi lavora non rappresenta soltanto una vetrina promozionale prestigiosa, ma è rinsaldare un rapporto inscindibile che trova qui le sue radici e il suo futuro".

"La presenza del Piemonte conferma il nostro impegno per la promozione delle eccellenze regionali all'interno di una manifestazione di riferimento globale per pubblico e professionisti del settore enogastronomico, che fa di Torino e del Piemonte un palcoscenico di rilevanza nazionale e internazionale - sottolinea Beppe Carlevaris, presidente di Visit Piemonte, che coordina gli eventi - Parliamo di un evento di particolare autorevolezza, che ha la capacità di stimolare una riflessione profonda sul cibo e sulla comunità mondiale e valorizzare la filiera di qualità che lavora con forte impegno per promuovere l'eccellenza del saper fare e il patrimonio enogastronomico piemontese verso il target di turisti consapevoli alla ricerca di proposte di sostenibilità. Una manifestazione importante per il posizionamento sui mercati mondiali del Piemonte come destinazione d'accoglienza per grandi eventi".



