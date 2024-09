Juve-Napoli, annullati i biglietti venduti a residenti a Napoli

In vista della partita di domani tra Juventus-Napoli, che si giocherà domani alle 18 all'Allianz Stadium, nessun biglietto potrà essere venduto ai residenti nella provincia di Napoli e quelli già acquistati saranno annullati.

La misura è stata adottata dal prefetto di Torino, Donato Cafagna, su richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, alla luce dei disordini che si sono verificati in occasione della partita Cagliari-Napoli, di domenica scorsa, e tenuto conto anche dell'accesa rivalità che c'è fra le tifoserie juventina e partenopea.

Il prefetto ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card della società, a esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus, emessa in data anteriore al 21 settembre 2024, e contestuale annullamento dei biglietti già venduti.

Inoltre il prefetto di Torino stabilisce che i tagliandi per la Tribuna Ospiti possono essere venduti solo ai possessori della fidelity card rilasciata dal Napoli, ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli, l'inibizione alla vendita dei tagliandi nelle ricevitorie e in generale in tutti gli altri punti fisici della provincia di Napoli, l'inibizione della procedura di vendita dei tagliandi di accesso in modalità ticketing online e l'incedibilità dei tagliandi di accesso.





