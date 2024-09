Incendio in un appartamento, in quattro si salvano sul tetto

Un incendio è divampato la scorsa sera in un appartamento di un edificio a Casalborgone, nel Torinese. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, sarebbe partito, secondo una prima ricostruzione, da una stanza della casa che conteneva dei libri. A causa del fumo quattro persone si sono dovute rifugiate sul tetto dello stabile e sono state soccorse dai vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre.

A scopo precauzionale i quattro sono stati poi portati in ambulanza all'ospedale di Chivasso.



