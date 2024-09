Incendia due auto, arrestato piromane nel Verbano

I carabinieri di Cannobio, nel Verbano-Cusio-Ossola, hanno fermato un uomo accusato di aver incendiato, ieri, due auto parcheggiate, dopo aver infranto il lunotto posteriore e aver versato all'interno dell'abitacolo liquido infiammabile. Si trova in carcere a Verbania.

L'uomo, di origini campane, è un pluripregiudicato con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Era da poco uscito dal carcere napoletano di Poggioreale ed era arrivato nei giorni scorsi sul lago Maggiore, dove si era creato un bivacco in un sottoscala esterno al parcheggio di un supermercato di Cannobio.

I militari, dopo averlo identificato grazie anche alle immagini delle telecamere della zona, lo hanno fermato nei pressi di una fermata dell'autobus. Gli viene contestato anche il danneggiamento del videocitofono della caserma dei carabinieri.



