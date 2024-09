Avance a due amiche minorenni, condannato a 6 anni

Con l'accusa di avere importunato con delle avance troppo spinte due giovanissime amiche, un venticinquenne è stato condannato a sei anni di carcere dalla Corte d'appello di Torino. I giudici hanno confermato la sentenza del processo di primo grado. Il caso risale al 2018, quando le ragazze avevano 14 e 16 anni e l'imputato 19. Una delle due, avvicinata dall'amico sul pianerottolo di casa, secondo la ricostruzione della procura sarebbe riuscita a sottrarsi dicendo che "stava arrivando la mamma"; la seconda gli chiese cosa stesse facendo, poi gli diede un piccolo morso.

In aula il venticinquenne ha detto che entrambe erano consenzienti: "Se il mio atteggiamento è stato male interpretato mi dispiace, ma se si parla di violenza sessuale non riesco a chiedere scusa per un reato che ritengo di non avere commesso".

Il suo difensore, l'avvocato Andrea Cagliero, ha affermato che i racconti delle ragazze (costituite parte civile con le avvocate Valentina Colletta e Maria Rosa D'Ursi) presentano numerose contraddizioni e che il processo d'appello non ha fugato i dubbi.



